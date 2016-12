Cristina Fernández de Kirchner

"No esperábamos tanta desprolijidad, inconstitucionalidad y nulidad de parte de Ercolini", argumentó Gregorio Dalbón, abogado de la expresidenta.

Paula Oliveto, legisladora de la Coalición Cívica realizó la denuncia contra la ex presidenta en 2008.

"Si miramos la evolución, muestra una cierta caída desde el comienzo de gestión, pero que no es significativa en función de un difícil primer año", sintetizó Mariel Fornoni.

"Por primera vez este mes bajó a 49,9%, hay un desgaste que se nota, pero no se derrumba, la gestión de Gobierno da aprobado: 6", destacó Jorge Giaccobe o Giacobbe, encuestador.

"El delito ocurre cuando se sale a ofertar un precio que no iba a ser sostenido por la realidad", insistió el juez federal Claudio Bonadio.

"Son más de 600 campañas entre el 2011 al 2015 que no le pagaron",expresó Jorge Irigoyen, abogado de Natalia Paratore.

"Se intenta crear un delito precedente para criminalizarnos en otras causas", denunció Julio De Vido, ex ministro de Planificación, en Comodoro Py.

"Hay una negación que tiene que ver con la estrategia; no puede mostrar su inocencia, entonces se victimiza", se indignó Margarita Stolbizer, diputada del GEN.

"El director de Vialidad Nacional de Macri dijo que no se registraron sobreprecios en las obras de Lázaro Báez", recordó Héctor Recalde, diputado del FpV.

"En razón de su carácter de privilegio, estas pensiones no se pueden sumar. Deberá devolver lo cobrado de más", señaló Carlos Balbín, procurador del Tesoro de la Nación.

"Yo no he hablado con nadie de alianzas políticas para 2017, me parece una falta de respeto tras votar tantas veces el año pasado", afirmó Margarita Stolbizer, diputada del GEN.