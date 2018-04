Corea del Sur

"Como no pueden convencer a nadie de su honestidad, se dedican a ensuciar a los demás", se indignó el diputado de Cambiemos tras las acusaciones del diputado opositor contra Macri.

Audio

Si yo le digo que el nuevo Albert Einstein vivía a la vuelta de mi casa, usted va a pensar que me estoy loco, que se me disparó un chip. Pero le estoy diciendo la verdad y nada más que la verdad. Es mas, se lo repito por si no lo escuchó: el nuevo Einstein vivía a la vuelta de mi casa.