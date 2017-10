'No es sólo un hecho simbólico, es un formalismo necesario desde el punto de vista del derecho internacional', aclaró Santiago Canton, secretario de DDHH de Buenos Aires.

"No compartimos la medida del juez, pero no la podemos apelar porque somos parte querellante", se quejó Mariano Miranda, fiscal de Estado de Jujuy, sobre la prisión domiciliaria.

"No conocía a Sala, no comparto su ideología ni, a veces, sus métodos, pero se están vulnerando sus derechos", denunció Alberto Fernández, referente del Frente Renovador.

"No me sorprendió la reacción kirchnerista; no han elaborado el luto por la derrota electoral", dijo Mario Negri, diputado radical, sobre el repudio que recibió en el Congreso.