Caso atropello

El delantero de la Academia renovará su vínculo con el club, pero sabe que no está lejos su futuro europeo, para el que ya tiene una preferencia.

Audio

"Vaciarondurante dos años Fabricaciones Militares para decir ahora que no es viable. Vidal no ha dicho nada, como si Azul no fuera parte de la Provincia", denunció Vanina Zurita.