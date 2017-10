Amado Boudou

"Lo que está diciendo (con su intención de declarar como arrepentido) es que es culpable; es un manotazo de ahogado", consideró Laura Muñoz, su ex esposa.

En un fallo dividido, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1 de la Ciudad declaró "extinguida por prescripción" la acción penal contra el ex vicepresidente.

Se conocerá el veredicto del juicio por falsificar papeles de un auto. Eduardo Romanin, abogado de la ex mujer aseguró: "Boudou tuvo una responsabilidad preponderante".

"No me sorprendió la declaración del ex vicepresidente para exculparse sobre esta maniobra absolutamente delictiva", señaló Luis Naidenoff, senador radical por Formosa.