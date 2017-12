Alicia Kirchner

"Esperemos que sea un punto de inflexión, todavía la oferta es del 7% en agosto y muchos docentes no cobraron sus sueldos", manifestó Pedro Cormack, secretario general de Adosac.

"Sin oír nuestros reclamos, se hizo un desalojo con infantería, no hay ningún herido grave pero es repudiable", denunció Pedro Cormack, secretario general de Adosac.

"Desde marzo a hoy no hubo ningún tipo de propuesta salvo el 3%, no hay recibos de sueldos, hay retenciones judiciales, la obra social no funciona", contó Pedro Cormack, de Adosac.