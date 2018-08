El rey del pop cumpliría 60 años y Ronson decidió conmemorar este día con la edición de "Michael Jackson x Mark Ronson: Diamonds Are Invincible", un remix de cinco minutos donde se pueden escuchar clásicos como "Do not Stop" hasta "Do not Stop", " Wanna Be Starting Something "a" Billie Jean "," Smooth Criminal "," Human Nature "," You Rock My World "y" The Way You Make Me Feel ".