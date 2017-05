¿Quién es Ariana Grande?

Ariana Grande que hace varias horas está en la escena mediática ya que durante su recital en el Manchester Arena sucedió la explosión que terminó con la vida de 22 personas y otras 59 heridas.

La cantante, de 23 años, nació en la ciudad de Boca Ratón del estado de Florida. Comenzó su carrera con menos de 10 años en el musical 13, en Broadway.

Así como surgieron varias estrellas de Disney, la norteamericana inició su popularidad en Nickelodeon en la series Victorious y Sam & Cat. Su carrera siempre estuvo vinculada con un público adolescente.

Como muchos lo hacen en la actualidad, comenzó a demostrar su talento vocal en YouTube y mientras sumaba seguidores en su canal, el director general de Republic Records, Monte Lipman, la contrató para lanzar su sencillo debut Put your hearts up.

Sus fanáticos la siguen en las redes sociales que rondan los 106 millones en Instagram 45,8 millones en Twitter. A través de este último canal decidió expresar sus palabras ante el atentado.

broken.

from the bottom of my heart, i am so so sorry. i don't have words.