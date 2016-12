George Michael en 5 canciones

George Michael falleció a los 53 años. Según informó su publicista "murió pacíficamente en su casa durante el período de Navidad". Michael Lippman declaró en una revista que el artista sufrió una insuficiencia cardíaca y que su deceso fue “inesperado”.

El ícono de la música pop de los años ´80 y ´90 nació en East Finchley, Londres (Inglaterra) el 25 de junio de 1963. Su nombre completo era Georgios Kyriacos Panayiotou.

En casi cuatro décadas, el compositor y cantante logró vender más de 100 millones de discos. En los últimos meses desde su página oficial informaron la reedición del disco “Listen Without Prejudice”. En cuanto a su salud, en 2011 el británico suspendió una serie de shows debido a una neumonía.

Lanzó su carrera musical con el dúo Wham! Fue en 1981 junto a Andrew Ridgely, su compañero de escuela. “Wham Rap! (Enjoy What You Do)”, “Bad boys”, "Wake Me Up Before You Go Go", “Last Christmas” fueron algunas de sus canciones más conocidas.

En 1984 publicaron el disco Make it Big, en el mismo incluyeron el tema “Careless Whisper”. Un lento famoso por el solo de saxo de Steve Gregory. Fue el primer single en solitario del cantante aunque también pertenece a Wham, su compañero formó parte de la composición. El video se realizó en Miami.

En 1987 lanzó su carrera como solista, su primer disco fue Faith. Con 11 temas, logró la primera posición en las listas más importantes a nivel mundial con temas como “I Want Your Sex”, “Kissing A Fool”, “Father Figure” y “One More Try”:

Michael había publicado el tema “Freedom” en 1984 con Wham. Para evitar confusiones y diferenciarse de esta primera, escribió “Freedom 90” para el disco Listen Without Prejudice en 1990.

Aunque fue preso en varias ocasiones y luchó contra su adicción a las drogas, continuó con su exitosa carrera.

En 1996 editó el disco Older, en el cual incluyó el tema “Fastlove”:

Cuando en 2004 publicó el disco Patience lo denominaron como el regreso del año, ya que lo último que había lanzado fue Songs from the Last Century en 1999. Este fue anteúltimo trabajo de George Michael.

El 2016 finaliza con otra gran pérdida en la industria musical.