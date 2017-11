La "Cheta" de Nordelta y una "mateada"

En el mensaje, que dura 5.34 minutos, la mujer que dice ser cirujana plástica, vivir en Palermo Chico y haber comprado el departamento en Tigre para su hija de 15 años, dice: ""Te cuento Michelle, yo soy una cirujana, una mujer normal, pero tengo determinados códigos de estética visual y de estética moral. Te lo digo a vos porque me caíste genial, porque sos una divina".

Luego llegan las quejas: "No me divierte estar en Nordelta , mirando el lago, viendo gente en una reposera de Mar del Plata en el muelle tomando mate. Para eso, no invertía 200.000 dólares y me quedaba en mi propio campo o me compraba una casa".

"La gente no se ve mala, pero se ve que es gente que viene de barrios visualmente no muy buenos. Me molesta ver un grupo de gente que lleva al perro a la pileta como si estuviéramos en la Bristol de Mar del Plata", vuelve a repetir en el audio, en tono peyorativo sobre la popular playa bonaerense.