Facebook no pudo evitar transmitir en vivo la masacre de Nueva Zelanda La emisión duró 17 minutos y no tuvo ningún tipo de filtro que bloqueara su difusión a través de la red social de Mark Zuckerberg. Tras el aviso, no solo fue eliminado el video, sino también las cuentas del terrorista Brenton Tarrant de Facebook e Instagram. Lo mismo sucedió en YouTube y Twitter.

Nueva Zelanda