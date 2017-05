The Rolling Stones editó el documental “Olé Olé Olé! A Trip Across Latin America”

En el año 2016 los Stones salieron de gira por varios países latinoamericanos, y realizaron míticos conciertos en Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, Perú, Colombia México y Cuba. Toda esa adrenalina quedó registrada en “Olé Olé Olé! A Trip Across Latin America”, un documental dirigido por Paul Dugdale que muestra cómo es una gira “rollinga” por dentro.

El film comienza con imágenes de Cuba, porque mientras se van sucediendo los conciertos latinos, todo el equipo de producción de la banda se encuentra compenetrado en la organización del show que los Rolling Stones realizaron en la Hahana, el 25 de marzo de 2016.

En los 105 minutos de dura Olé Olé Olé! A Trip Across Latin America,

se podrán ver entrevistas a los músicos, seguidores y escenas de los shows, destacando la estadía que el grupo británico tuvo en Argentina.

Además de la película, también se pueden disfrutar de versiones en vivo de las siguientes canciones:

1) Out Of Control (Buenos Aires, Argentina)

2) Paint It Black (Buenos Aires, Argentina)

3) Honky Tonk Women (Sao Paulo, Brazil)

4) Sympathy For The Devil (Sao Paulo, Brazil)

5) You Got The Silver (Lima, Peru)

6) Midnight Rambler (Lima, Peru)

7) Miss You (Lima, Peru)