Te presentamos las primeras imágenes de  "The Dirt", la biopic que retrata la carrera de Mötley Crüe

Se terminó la espera. Netflix acaba de publicar el primer tráiler de “The Dirt”, la esperada película biográfica de la banda integrada por Vince Neil, Nikki Sixx, Mick Mars y Tommy Lee y que se estrenará el 22 de marzo. El film, que está basado en el libro de 2002 “The Dirt: Confessions Of The World’s Most Notorious Rock Band”. Es protagonizada por Daniel Webber como Vince Neil, Douglas Booth como Nikki Sixx, Iwan Rheon como Mick Mars y Machine Gun Kelly como Tommy Lee.