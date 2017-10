Te presentamos la versión ‘Satisfaction’ que The Rolling Stones grabó para la BBC en 1965 Como nuevo adelanto de Rolling Stones On Air, el álbum que recopila las grabaciones que The Rolling Stones realizó para la BBC entre 1963 y 1965, llega esta grabación de (I Cant Get No) Satisfaction de 1965 para el programa Saturday Club. Recordemos que On Air será publicado el 1 de diciembre, en CD, doble CD, vinilo y edición especial en vinilo de color.