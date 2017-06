Te presentamos en nuevo remix de Bruno Mars y David Guetta

Bruno Mars y David Guetta editaron el remix de la canción “Versace on the Floor (Bruno Mars vs. David Guetta)”, último corte 24K Magic, tercer álbum que Mars editara a fines de 2016.

Acerca de su experiencia en el remix del hit de Bruno Mars, Guetta dijo estar orgulloso de haber tenido la oportunidad de trabajar con Bruno en ‘Versace on the Floor’, y agregó: “Esto es más que un remix; se trata de una colaboración y de la combinación de dos mundos diferentes. Mi objetivo era hacerlo más dance y más apropiado para los DJ’s, pero respetando su música y preservando intacto el tema y la voz que es tan bella. Quise crear algo que no fuera solo para una comunidad, así como Bruno crea música de calidad que va dirigida a una audiencia muy amplia. Ya sabía eso, pero trabajar en su música lo hizo más evidente”.

La canción ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales y servicios de streaming

Recordemos que Bruno Mars tocará por primera vez en nuestro país el próximo 25 de Noviembre en el Estadio Único de la Ciudad de La Plata