Se viene un nuevo disco de Pixies

Pixies está de regreso. La formación estadounidense acaba de confirmar que su nuevo disco, “Beneath The Eyrie“, saldrá a la venta el viernes 13 de septiembre. Según cuenta la información de prensa, la banda liderada por Frank Black ingresó al Dreamland Studios de Nueva York en 2018 para registrar las doce canciones que forman parte del nuevo trabajo discográfico que fue producido por Tom Dalgety.

Beneath the Eyrie:

1. In The Arms Of Mrs Mark Of Cain

2. On Graveyard Hill

3. Catfish Kate

4. This Is My Fate

5. Ready For Love

6. Silver Bullet

7. Long Rider

8. Los Surfers Muertos

9. St. Nazaire

10. Bird Of Prey

11. Daniel Boone

12. Death Horizon