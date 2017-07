Se suicidó el cantante de Linkin Park

Chester Bennington, cantante y líder de Linkin Park, tenía 41 años y según el portal TMZ su cuerpo sin vida fue encontrado en su residencia privada en Palos Verdes Estates en el condado de Los Ángeles.

El cantante, que luchó contra las drogas y alcohol durante años, había confirmado hace algunas semanas que intentó suicidarse por las consecuencias psicológicas resultado de sufrir abusos sexuales de niño.

Recordemos que en el mes de mayo, Linkin Park había realizado un concierto homenaje por el fallecimiento de Chris Cornell, líder de Soundgarden, quien también se quitó la vida con el mismo método.

Hasta el momento, la muerte de Bennington fue confirmada por su compañero de banda Mike Shinoda, quien a través de Twitter, escribió: "Impactado y destrozado, pero es cierto. Habrá un comunicado oficial en cuanto lo tengamos".

Por otra parte, en el día de hoy, horas antes de conocerse la noticia sobre la muerte de Chester Bennington, la banda publicó en su canal de YouTube el video de Talking To Myself, single del del disco One More Light, último álbum de Linkin Park.

La última presentación de Linkin Park en Argentina fue el 6 de mayo para la segunda edición del Maximus Festival, que se llevó a cabo en Tecnópolis, donde se pudo escuchar parte de su nuevo material de estudio "One More Light".