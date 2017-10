Se reveló el lineup por día de Lollapalooza Argentina 2018

Si bien Lollapalooza 2018 ya reveló las bandas y artistas que integran el lineup que participarán del mega festival que se realizará el 16, 17 y 18 de marzo en el Hipódromo de San Isidro, hoy por la mañana se conoció quién tocará cada uno de los tres días.

VIERNES 16

RED HOT CHILI PEPPERS – IMAGINE DRAGONS – CHANCE THE RAPPER

HARDWELL – ROYAL BLOOD – ANDERSON PAAK and the free Nationals

LAS PELOTAS – EL DANTE – DVBBS – CAMILA CABELLO – SPOON

ZARA LARSSON – MIRANDA! – ALISON WONDERLAND – OH WONDER – CLUBZ INDIOS – MI AMIGO INVENCIBLE – MILITANTES DEL CLIMAX – WHAT SO NOT

MITÚ – SATÉLITE 23 – JAKOB OGAWA – SHIBA SAN – DJ WHO

EL JARDÍN DE ORDOÑEZ – VALDES – CONCURSO DE HIP HOP

SÁBADO 17

THE KILLERS – LANA DEL REY – WIZ KHALIFA – DJ SNAKE – LIAM GALLAGHER

KHALID – DAMAS GRATIS – YELLOW CLAW – MAC MILLER – MAC DEMARCO

METRONOMY – THE NEIGHBOURHOOD – DEORRO – MARILINA BERTOLDI

BAMBI – BARCO – NGHTMRE – ORIANA – KALEO – JESSE BAEZ – TASH SULTANA

LUCA BOCCI – LOUIS THE CHILD – METRO LIVE – WHETHAN – HALPE

NENE ALMIBAR – CONCURSO DE HIP HOP

DOMINGO 18

PEARL JAM – LCD SOUNDSYSTEM – KYGO – THE NATIONAL – DAVID BYRNE

GALANTIS – BAJOFONDO – DILLON FRANCIS – TYLER, THE CREATOR

EMMANUEL HORVILLEUR – MILKY CHANCE – VOLBEAT – MON LAFERTE – ZOÉ

LOS ESPÍRITUS – ALAN WALKER – CHEAT CODES – OCTAFONIC

LEO GARCÍA + BENITO CERATI – NATHY PELUSO – THOMAS JACK – ELA MINUS

ALOE – EL ZAR – ISLA DE CARAS – PROGRAMA – PYURA – CONCURSO DE HIP HOP

También se conoció la grilla del escenario Kidzapalooza, el espacio para los más chicos

LINEUP KIDZAPALOOZA

VIERNES 16

MARIANA BAGGIO – BABEL ORQUESTA – PIM PAU

MUNDO ARLEQUÍN – LUCAS LEAD – DJ CHIMANGO

SÁBADO 17

CIRCO LA ARENA – MARIANA BARAJ – CARACACHUMBA

RAYOS Y CENTELLAS – CAPITÁN SANATA – DJ HOT MONKEY

DOMINGO 18

DEEP ROY – KOUFEQUIN – BANDA CAFUNDÓ

CEHACHE RESPIRA – AGUAFIESTAS – MAICH DJ SET

Los tickets preventa por día se pueden adquirir a $1750 + Service Charge a través de lollapaloozaar.com/tickets y en puntos de venta habilitados de AllAccess. También quedan los últimos abonos a $4990 + Service Charge.