Se conocieron los horarios de todas las bandas que participarán de  Lollapalooza Argentina

Con la presencia de Metallica, The Strokes, The XX y The Weeknd, el próximo 31 de marzo y 1 de abril se desarrollará en el Hipódromo de San Isidro, una nueva edición de Lollapalooza Argentina.

Las puertas abrirán a las 11:30 de la mañana y habrá cuatro escenarios por donde pasarán, más de 50 bandas

HORARIOS CONFIRMADOS

MAIN STAGE 1:

Deny 13.30hs

Leon Gieco 15:30hs

Cage the Elephant 17:30hs

Rancid 19:30hs

Metallica 21:45hs

MAIN STAGE 2:

La Máquina Camaleón 12:30hs

Silversun Pickups 14:30hs

Glass Animals 16:30hs

The 1975 18:30hs

The XX 20:30hs

The Chainsmokers 23:45hs

ALTERNATIVE:

Joystick 12:30 hs

Huevo 13:30 hs

Palo Pandolfo 14:45hs

Campo 16:00hs

Nicola Cruz 17:15 hs

Vance Joy 18:45 hs

Tove Lo 20:15 hs

G - Eazy 21:45 hs

PERRY’S STAGE:

Louta 14:15hs

Fianru 15:00hs

DJ Paul 16:00hs

Poncho 17:00hs

Alok 18:15hs

Don Diablo 19:30hs

Tchami 21:00hs

Marshmello 22:30hs

SABADO 1 DE ABRIL

MAIN STAGE 1:

Bandalos Chinos 13:15 hs

Tegan and Sara 15:00 hs

Jimmy Eat World 17:00 hs

TDCC 19:15 hs

The Strokes 22:00hs

MAIN STAGE 2:

Usted Señalemelo 12:30 hs

Turf 14:00 hs

Catfish and the Bottlemen 16:00 hs

Duran Duran 18:00 hs

The Weeknd 20:30 hs

Flume 23:30 hs

ALTERNATIVE:

Un Planeta 12:30hs

Bestia Bebé 13:15hs

El Plan de la Mariposa 14:30hs

La Yegros 15:45hs

Criolo 17:00hs

Malevo 18:10hs

Lisandro Aristimuño 19:00hs

MØ 20:30 hs

Melanie Martinez 22:00 hs

PERRY’S STAGE:

Sara Hebe 14:15hs

Mad Professor 15:15 hs

Borgore 16:30 hs

Griz 17:45 hs

Nervo 19:15 hs

Oliver Heldens 20:45 hs

Martin Garrix 22:15 hs