Se confirmó una nueva edición del Punta Del Este Summer Festival

En su nuevo formato de playa, el próximo 6 d enero se podrá vivir en Playa Montoya, una nueva edición del Movistar Punta Del Este Summer Festival. El evento comenzará a las 16 hs con la intención de disfrutar del atardecer, el mar, bandas y djs, en uno de los festivales más importantes del verano. El line up de este año contará con la presencia de Beth Ditto, The Martinez Brothers, Oh My God it`s the church, Louta y Brett Love.

Otra de las novedades es que Movistar lanzará un concurso donde se sortearán 4 viajes para asistir al evento. La promo se realizará en Facebook y hay tiempo de participar hasta el jueves 28 de diciembre.

Al mismo tiempo se informa que el PESF 2018 será transmitido en tiempo real vía streaming desde la fanpage de Facebook de Movistar Argentina.