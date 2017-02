Se confirmó el show de Rich Robinson en Argentina

Tras anunciar la separación de The Black Crows, Rich Robinson, guitarrista y miembro fundador de la agrupación, confirmó que llegará a Capital Federal junto a su nueva banda para dar un concierto el próximo 23 de Febrero en el Teatro Gran Rivadavia (Rivadavia 8636)

Luego de la separción de The Black Crowes, Rich Robinson publicó un single de edición limitada, que incluyó el cover “Oh! Sweet Nuthin” de The Velvet Underground y la inédita “Words of the chosen”.