Sale a la venta un disco inédito de John Coltrane

A través del sello Universal Music se editará el 29 de junio junio un álbum de estudio de John Coltrane que se daba por perdido. Se trata de “Both Directions At Once: The Lost Album, disco que fue grabado por Coltrane el 6 de marzo de 1963 en los Van Gelder Studios de Nueva Jersey. En ese momento las cintas originales del master fueron destruidas para dejar más espacio en el almacén de la discográfica y se las había dado por perdidas, hasta que la familia de Juanita Naima Coltrane, primera mujer de John Coltrane, encontró unas cintas que contenían una copia de la sesión que el famoso saxofonista registró con su clásico cuarteto integrado por McCoy Tyner en piano, Jimmy Garrison en contrabajo y Elvin Jones en batería.

El nuevo trabajo, que será editado en CD, doble CD, doble LP y formatos digitales, contiene dos composiciones completamente inéditas como ‘Untitled Original 11383’ y ‘Untitled Original 11386’.

Contenido de “Both Directions At Once: The Lost Album”:

Edición estándar:

1. Untitled Original 11383 (5:41)

2. Nature Boy (3:24)

3. Untitled Original 11386 (8:43)

4. Vilia (5:32)

5. Impressions (4:36)

6. Slow Blues (11:28)

7. One Up, One Down (8:01)

Edición doble CD:

CD 1

1. Untitled Original 11383 (Take 1) (5:41)

2. Nature Boy (3:24)

3. Untitled Original 11386 (Take 1) (8:43)

4. Vilia (Take 3) (5:32)

5. Impressions (Take 3) (4:36)

6. Slow Blues (11:28)

7. One Up, One Down (Take 1) (8:01)

CD 2

1. Vilia (Take 5) (4:37)

2. Impressions (Take 1) (4:06)

3. Impressions (Take 2) (4:37)

4. Impressions (Take 4) (3:40)

5. Untitled Original 11386 (Take 2) (8:41)

6. Untitled Original 11386 (Take 5) (8:23)

7. One Up, One Down (Take 6) (7:17)