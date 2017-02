Roger Hodgson se presentará nuevamente en Buenos Aires. La cita con sus fans argentinos será el 11 de marzo en el Teatro Grand Rex.

Tal como es habitual, el ex integrante de Supertramp promete repasar, además de sus temas solistas, clásicos de la banda británica como "The Logical Song", "Breakfast in America", "Give a Little Bit”, “Take the Long Way Home", "Dreamer", "It's Raining Again","School" y"Fool's Overture", entre otros.