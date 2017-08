Rod Stewart editó una nueva versión del clásico “Da Ya Think I’m Sexy” Junto a banda estadounidense DNCE, el músico británico grabó una nueva versión del popular tema editado originalmente en 1978 en el álbum Blondes Have More Fun. La canción será interpretada en vivo por ambos artistas el próximo domingo 27 de agosto en la ceremonia de los MTV Video Music Awards que se realizará en la ciudad de Ingelwood, California.