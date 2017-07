Ringo Starr te invita a festejar su cumpleaños

Ringo Starr está de festejo. El ex baterista de The Beatles cumple hoy 77 años y organizó un evento muy particular en Los Angeles, California, del cual, según contó, estará rodeado de personalidades del mundo de la música y el espectáculo. Su idea es replicarlo en las principales ciudades del mundo al mediodía de cada horario local.

Es por eso que en Buenos Aires, se convoca a la gente a las 11 de la mañana a acercarse a la explanada del CCK donde entre otros grupos estarán tocando Fernando Blanco con su grupo Nube 9.

También se entregarán pulseras de goma con el logo "Paz & Amor", enviadas por propio Ringo.

Recordemos que la semana pasada, Ringo le mandó un mensaje a sus fans argentinos y, en especial, a los integrantes de la Orquesta Escuela de Chascomús que también participarán del festejo.