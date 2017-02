Rancid dará un sideshow antes del Lollapalooza

Como todos saben, el próximo 31 de marzo y 1 de abril se realizará en el Hipódromo de San Isidro, la edición 2017 del festival Lollapalooza. Y como es habitual en cada uno de los encuentros, algunas de las bandas que participan de la extensa grilla, realizan presentaciones “sidfeshows”. Este el el caso de Rancid, grupo punk californiano que confirmo su presentación para el 30 de marzo en el Teatro Flores (Rivadavia 7700)

Recordemos que el Lollapalooza 2017 tendrá como headliners a Metallica​ y The XX el primer día, y a The Strokes y The Weekend el segundo.