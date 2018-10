Primeras opiniones sobre 'Bohemian Rhapsody', el 'biopic' de Queen

'Bohemian Rhapsody' es sin dudas una de las películas más esperadas de lo que queda de año. El 'biopic' de Queen generó altas expectativas gracias a la excelente caracterización que pudimos ver en el actor Rami Malek interpretando a Freddie Mercury.

Sin embargo, la crítica no reaccionó bien a su preestreno. Anoche el estadio londinense de Wembley fue escenario de la premiere mundial de 'Bohemian Rhapsody', pero, al parecer, la esperada película no cumplió las expectativas de los críticos de cine. A pesar de que la mayoría de críticos idolatran el papel de Rami Malek como Freddie Mercury, la mayoría de críticos han sido duros con la película.

Indie Wire – David Ehrlich. "La película te hace sentir como si estuvieras viendo a un grupo de actores de talento interpretando la página de Wikipedia de Queen."

Screen Daily – Tim Grierson. "Queen no hubiera sido nada sin el carisma de Mercury y pasa lo mismo con 'Bohemian Rhapsody' dominada por una interpretación de Rami Malek magnética, enérgica e inesperadamente conmovedora".

Variety – Owen Gleiberman. "Con una interpretación tan potente como la de Rami Malek, ¿por qué no es una mejor película? A pesar del electrizante protagonista, es un biopic convencial que pasa por los sucesos sin profundizar en ellos".

New York Post – Johnny Oleksinki. "No es el biopic de Freddie Mercury que nos merecemos. Tiene un guión superficial, sobreactuaciones y parece haber sido rodada en una sauna".

USA Today – Brian Truitt. "Más allá de la interpretación de Malek y algunas escenas musicales emocionantes, se trata de una película convencional, demasiado corriente para un hombre y un grupo que ejemplifican lo extraordinario."

Se editó el soundtrack de la película Bohemian Rhapsody

En Bohemian Rhapsody no solo aparecen los grandes éxitos de la banda, sino también incorpora canciones originales de Smile, el conjunto musical previo a la llegada de Freddie Mercury.

El soundtrack tiene 22 pistas, cinco de ellas con la legendaria presentación de 21 minutos en el Live Aid de 1985, con material nunca antes compartido en formato de audio y también incluye un par de versiones completamente nuevas de los clásicos de Queen, grabados específicamente para la cinta dirigida por Brian Singer.

Una de las canciones renovadas es la de “We Will Rock You”, con una versión de estudio y una en vivo con la participación del público, además de una versión de “Don’t Stop Me Now” con nuevas partes de guitarra grabadas de Brian May, quien produjo la banda sonora con el baterista Roger Taylor.



