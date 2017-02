Por localidades agotadas, nueva función de Roger Hodgson en el Gran Rex

Roger Hodgson, ex integrante de Supertramp, llega a la Argentina para presentarse en vivo el 11 y 12 de Marzo en el Teatro Gran Rex (Av Corrientes 857 – CABA)

Recordemos que Hodgson, en 1969, fue uno de los miembros fundadores de la banda de rock progresivo Supertramp y estuvo con ellos durante 14 años y compuso

canciones como "The Logical Song", "Breakfast in America", "Give a Little Bit,” “Take the Long Way Home", Dreamer "," It's Raining Again "," School " y " Fool's Overture " entre otros.

Las entradas están a la venta por sistema www.ticketek.com.ar y en la boletería del Teatro (Avenida Corrientes 857, CABA).