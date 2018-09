Pilsen confirmó su presencia en el “Hosen Fest”

El festival que organiza la banda alemana Die Toten Hosen, que se realizará el próximo sábado 17 de noviembre en el Club Ciudad de Buenos Aires (Av Libertador 7501 – CABA), sigue sumando bandas. A los ya anunciados Attaque 77, Cadena Perpetua y Arigies, se confirmó que Pilsen también formará parte del line up final.

PALABRAS DE DIE TOTEN HOSEN

A mediados de Noviembre volvemos a nuestro segundo hogar: Buenos Aires, Argentina.

Hemos alargado nuestra temporada de shows al aire libre para llegar justos para la primavera argentina! No solo nos esperan tiras de choripán con chimichurri y litros de Fernet y tinto, sino algo mucho más importante: el cariño de todos Uds., nuestros queridos hermanos y hermanas criollos!

Nos vemos el 17 de noviembre. Lo hacemos en sábado para que puedan viajar todos (desde Ushuaia a La Quiaca). Las instalaciones del Club Ciudad de Buenos Aires son lo suficientemente grandes y cómodas y está bien ubicado para que entren y lleguen todos.

Allí llevaremos a cabo el “HOSEN FEST”, nuestra nueva locura. Y la vamos a compartir con todos y con todo! Un festival de un único día donde nos vamos a juntar con un par de bandas amigas (que pronto les contaremos) para hacer temblar la ciudad! Celebraremos re-encontrarnos una vez más y como corresponde vamos a cerrar la fiesta con nuestro concierto.

