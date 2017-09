Pearl Jam, Red Hot Chili Peppers y The Killers encabezan Lollapalooza Argentina 2018

En horas de la mañana se conoció la grilla de artistas que formarán parte de la quinta edición de Lollapalooza Argentina que se realizará los 16, 17 y 18 de marzo en el Hipódromo de San Isidro. Según lo anunciado, Pearl Jam, los Red Hot Chili Peppers y The Killers serán las cabezas de cartel que estarán acompañados por bandas como Imagine Dragons, Lana Del Rey, LCD Soundsystem, Chance The Rapper, Wiz Khalifa, DJ Snake, Kygo, Hardwell, Liam Gallagher, The National, Tyler The Creator, David Byrne, Mac Demarco y Spoon.

En cuanto a los artistas argentinos, se confirmaron las presencias de Las Pelotas, El Dante y Emmanuel Horvilleur, Bajofondo, Miranda!, Los Espíritus, Marilina Bertoldi, Bambi, Benito Cerati y Damas Gratis.

Los tickets de la preventa 4, que tienen un precio es de $4400 + Service Charge, se consiguen a través de lollapaloozaar.com/tickets y en puntos de venta habilitados de AllAccess. Con Tarjeta Santander Río tenés hasta 6 cuotas sin interés.