Ozzy Osbourne se despide de los escenarios

Nueve meses después de la gira con que Black Sabbath puso fin a casi cuarenta años de carrera, Ozzy Osbourne anunció su retiro de los escenarios. El cantante británico realizará una gira de despedida que comenzará el 5 de mayo en México y concluirá en 2020. En esta ocasión, Osbourne estará acompañado por el guitarrista Zakk Wylde, el bajista Rob “Blasko” Nicholson y dos instrumentistas que participaron en la despedida de Black Sabbath: el batería Tommy Clufetos y el teclista Adam Wakeman.

“La gente sigue preguntándome cuándo me voy a retirar”, dio Ozzy en un comunicado. “Esta será la última gira mundial, pero no puedo decir que no vaya a hacer algunos conciertos más”