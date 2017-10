Nuevo disco de Ringo Starr

Ringo Starr está de regreso. El ex baterista de The Beatles acaba de editar 'Give More Love', su nuevo trabajo discográfico. El álbum, número 19 de su carrera solista, cuenta con la colaboración de Paul McCartney en las canciones 'Show Me The Way', donde Paul se encargó de tocar el bajo, y 'We're On the Road Again'.

Pero el trabajo en conjunto con McCartney no es la única referencia que Starr hace a The Beatles, porque este nuevo trabajo contiene una nueva versión de 'Don't Pass Me By', tema perteneciente al del álbum 'White Album', que los Fabulosos Cuatro de Liverpool editaran en 1968.