Nuevo disco de Jake Bugg

El cantante inglés Jake Bugg editó hace pocas su custro disco de estudio. Se trata de “Hearts That Strain”, un álbum de once canciones que fue grabado en la ciudad de Nashville con algunos músicos que trabajaron con el mismísimo Elvis Presley.

En cuanto a los músicos invitados que participaron del disco podemos destacar también las colaboraciones de Dan Auerbach, cantante de The Black Keys que colabora en “How Soon the Dawn”, “Burn Alone” y “In the Event of My Demise” y de Noah Cyrus (hermana menor de Miley), hace lo propio en el tema “Waiting”.