Foster the People anunció la edición de su próximo y tercer álbum. El nuevo trabajo se llama “Sacred Hearts Club”, contiene 11 canciones y saldrá a la venta el 21 de julio y se editará en formato físico y digital. Como adelanto, la banda ya publicó un pack titulado III con 3 singles: “Doing It For The Money”, “Pay the Man” y “SHC,”