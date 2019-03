Los Rolling Stones editarán un nuevo disco de grandes éxitos

Semanas antes del comienzo de una nueva gira que los llevará a recorrer algunas ciudades de los Estados Unidos, los Rolling Stones anunciaron la edición de “Honk”, álbum que recopila las mejores canciones de estudio editadas entre 1971 y 2016. Este “great hits” incluye 36 clásicos entre los que se destacan “Brown Sugar”, “Tumbling Dice”, “Angie”, “It’s Only Rock And Roll (But I Like It)”, “Fool To Cry”, “Miss You”, “Emotional Rescue” y “Start Me Up”.

“Honk” también cuenta con una edición deluxe que contiene un disco bonus de 10 temas en vivo que fueron registrados durante el “No Filter Tour” europeo que la banda brindó en 2018 y que cuentan con la colaboración de Ed Sheeran, Dave Grohl, Brad Paisley y Florence Welch con quien registraron una emocionante versión de “Wild Horses”.