Los Fabulosos Cadillacs agotaron las entradas para su show en el Madison Square Garden

En el marco de la gira presentación del disco “La Salvacion de Solo y Juan”, Los Fabulosos Callilacs se presentaron la noche del viernes en el mítico Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York con entradas totalmente agotadas.

La banda liderada por Vicentico y Flavio Cianciarullo regresó a los escenarios norteamericanos para repasar las canciones del nuevo disco y clásicos como ‘Mi novia se cayó en un pozo ciego’, ‘El fantasma’, ‘Calaveras y diablitos’, ‘El León’, ‘Carnaval toda la vida’, ‘V centenario’ y ‘Yo no me sentaría en tu mesa’.

Los Fabulosos Cadillacs Setlist at The Theater at Madison Square Garden, New York, NY, USA – La salvación de Solo y Juan Tour

Obertura del faro

Cadillacs

Mi novia se cayó en un pozo ciego

El aguijón

Demasiada presión

El genio del dub / Radio Kriminal

Averno, el Fantasma

La tormenta

Calaveras y diablitos

Ciego de amor

Gallo rojo

Manuel Santillán, el León

Las venas abiertas de América Latina

Saco azul

El profesor Galíndez

Canción de Solo para Juan (Los olvidados)

Carnaval toda la vida

Carmela

Mal bicho

Matador

Encore:

Basta de llamarme así

V Centenario

Siguiendo la luna

Vasos vacíos

El satánico Dr. Cadillac

Yo no me sentaría en tu mesa