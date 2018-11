Lollapalooza Argentina: Arctic Monkeys, Kendrick Lamar y Lenny Kravitz entre lo más destacado de la edición 2019

Finalmente se conoció el line up de la edición 2019 de Lollapalooza Argentina. El mega festival, que se realizará el 29, 30 y 31 de marzo en el Hipódromo de San Isidro, confirmó que Kendrick Lamar, Arctic Monkeys y Lenny Kravitz encabezarán la de edición 2019. En tanto, también formarán parte, entre otros, Twenty One Pilots, Post Malone, Sam Smith, Tiësto, The 1975 y Dimitri Vegas & Like Mike. En cuanto a los músicos latinos que formarán parte del “Lolla 2019”, se destacan Fito Páez, Caetano Moreno Zeca & Tom Veloso, Jorge Drexler, Vicentico, La Mona Jiménez, Juana Molina, Barbi Recanati y Bambi

Por otra parte, y tal como sucediera en ediciones anteriores, los más chicos tendrán su lugar en el ya conocido “Kidzapalooza”.