LCD Soundsystem tiene nuevo disco

Después de girar por los festivales más importantes alrededor del mundo, LCD Soundsystem ingresó a estudios para registrar “American Dream”, el primer disco de la banda de James Murohy en siete largos años.

Recordemos que la agrupación estadounidense decidió separarse oficialmente tras su concierto en el Madison Square Garden en Nueva York allá por 2011 y que recién decidió volver al ruedo con su formación original en 2015 tras editar el single 'Christmas Will Break Your Heart.

En cuanto a las composiciones que integran “American Dream”, el baterista Pat Mahoney explicó que el nuevo trabajo no es “explícitamente político”, aunque cree que en canciones como “How Do You Sleep?” y “Call the Police”, el disco “contiene algo del caos que el mundo está experimentando en este momento”.

LCD SOUNDSYSTEM – AMERICAN DREAM

1. oh baby

2. other voices

3. i used to

4. change yr mind

5. how do you sleep?

6. tonite

7. call the police

8. american dream

9. emotional haircut

10. black screen