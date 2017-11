Fuerza Bruta se suma al Personal Fest 2017

15:00hs CHUCKY DEIPOLA 15:40hs ALTOCAMET 16:30hs CALLATE MARK 17:20 hs DEBORAH DE CORRAL 18:10 hs DANIEL SPALLA 19:00 hs UTOPIANS 19:50 hs HOMESHAKE

14:40 hs NO TAN DISTINTOS 15:15 hs UMANOIDES 15:50 hs CITRICO 16:25 hs ON OFF 17:10hs ORION XL 17:55 hs WESTE 18:45 hs DUNA 19:35 hs BANDALOS CHINOS 20:25 hs FRANCISCA Y LOS EXPLORADORES