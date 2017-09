Foo Fighters y Queens Of The Stone Age en Argentina

En el marco de una gira sudamericana que los llevará por Argentina y Brasil, Foo Fighters y Queens Of The Stone Age confirmaron que se presentarán el miércoles 7 de marzo en el Estadio de Velez Sarfield. En tanto, y antes del show que brindarán en Buenos Aires, ambas bandas visitarán Brasil para presentarse en Rio de Janeiro el 25 de febrero, en Sao Pablo el 27, en Curitiba el 2 de marzo y en Porto Alegre el 4 de marzo.

Recordemos que, tanto Foo Fighters, como Queens Of The Stone Age vienen al país con nuevas canciones bajo el brazo. Mientras que la banda de Dave Groh acaba de publicar su disco Concrete and Gold, en tanto, el combo liderado por Josh Homme hizo lo propio con Villains, álbum que salió a la venta el 25 de agosto.

Las entradas estarán a la venta a partir del lunes 25 de septiembre a la 13 hs. a través de www.allaccess.com.ar y puntos de venta. Preventa exclusiva Santander Río del 25 de septiembre al 1 de octubre o hasta agotar stock de 23.000 tickets