Foo Fighters rindió tributo a Malcolm Young con un cover de AC/DC

El sábado 18 de noviembre amanecimos con la triste noticia que anunciaba el fallecimiento de Malcolm Young, histórico guitarrista y fundador de AC/DC.

Esa noche, el marco del Corona Capital Festival, Foo Fighters deicidio abrir su concierto con una potente versión de “Let there be rock”.

Según cuenta NME, Dave Grohl exclamó: “¿Ustedes aman el rock and roll? Esta noche, vamos a tocar rock and roll para ustedes. Esta noche, vamos a tocar rock and roll para Malcolm Young”, dijo el ex Nirvana al público.