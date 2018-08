Fito Paez tocará en el Carnegie Hall de Nueva York

Fito sigue girando. Luego del show que brindará el 11 de agosto en Museum (Perú 535 – CABA), Fito Paez viajará a New York para presentarse en Stern Auditorium del mítico Carnegie Hall el próximo 28 de septiembre. El músico rosarino presentará, además todos sus clásicos, su último disco, “La Ciudad Liberada”. Y si hablamos de reconocimientos internacionales, recordemos que Fito Paez se convirtió en el primer músico de Rock latinoamericano que recibió el premio internacional Master of Latin Music otorgado por Berklee College of Music en Boston.

