Fergie tiene nuevo disco

Se viene lo nievo de Fergie. La ex cantante de Black Eyed Peas publicó dos temas nuevos que serán parte de “Double Dutchess: Seeing Double”, su esperado segundo disco como solista que saldrá a la venta el próximo 22 de septiembre. Según publicó en sus redes sociales, una de las canciones se llama “Hungry” y cuenta con la colaboración de Rick Ross, mientras que otro de los temas publicados lleva el nombre de “You Already Know”, fue grabada a dúo con Nicki Minaj y producida por su amigo y vijo colaborador Will.i.am.