ENTREVISTA BONUS TRACK: Eruca Sativa sigue girando

Ercua Sativa sigue creciendo. A pesar de no editar material nuevo desde la salida de “Barro y Fauna” (2016), el power trío oriundo de la provincia de Córdoba continúa con sus presentaciones en vivo. La banda integrada por Lula Bertoldi, Gabriel Pedernera y Brenda Martin se presentará, junto a sus amigos Sig Ragga, el viernes 17 de agosto en una nueva edición de la “Fiesta Candestina” que se realizará Groove (Av. Santa Fe 4389 - CABA). En tanto, también podemos confirmar que el trío cordobés formará parte de grandes festivales internacionales. Por un lado, el próximo 3 de noviembre viajarán a México para compartir escenario con Guns N´ Roses, Whitesnake y Garbage en el “Tecate Mother Of All Festival”, mientras que el 17 de noviembre harán lo propio en el Rock & Pop Festival que se realizará el 17 de noviembre en el Estadio Obras con bandas como Blondie, The Magic Numbers, The Vamps y Octafonic.