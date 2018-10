La cantante y compositora Ellie Goulding presenta su nuevo single, Se trata de “Close To Me”, canción que cuenta con la colaboración del rapero Swae Lee y que fue producida por Diplo.

“Close To Me” es el primer lanzamiento de Ellie Goulding desde su álbum "Delirium" de 2015.

Tune in to @BBCR1 tonight from 7.30pm to hear 'Close To Me' with @diplo featuring @goSwaeLee ! pic.twitter.com/TJYFTpyJig