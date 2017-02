Comenzó la venta general de entradas para el show de Ed Sheeran en el Estadio Unico de La Plata

Tras confirmarse el show de Ed Sheeran en Argentina del próximo 20 de mayo en el Estadio Único de La Plata, y después de agotarse en sólo tres días la preventa exclusiva de entradas, desde hoy todos los fans del músico inglés pueden adquirir sus entradas en el sitio www.livepass.com.ar y en los puntos de venta:

BOLETERIA PRIMARIA: GORRITI 4840 / HORARIO DE ATENCIÓN: Lunes a Viernes de 14 a 19hs.

OCA QUILMES: LAVALLE 663 / HORARIO DE ATENCIÓN: Lunes a Viernes de 09:00 a 18hs

OCA MARTINEZ: HIPOLITO YRIGOYEN 1802 / HORARIO DE ATENCIÓN: Lunes a Viernes de 09:00 a 18hs

OCA OBELISCO: CERRITO 404 / HORARIO DE ATENCIÓN: Lunes a Viernes de 09:00 a 18hs

Recordemos que el concierto de Ed Sheeran en Argentina forma parte de su nuevo tour mundial que comenzará el próximo 17 de marzo en Italia y lo llevará a dar conciertos en el Reino Unido, Irlanda, México, América Central y América del Sur.

En cuanto a lo musical, Sheeran acaba de dar a conocer en el día de su cumpleaños número 26 la canción 'How Would You feel (Paean)'.