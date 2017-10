Chico Buarque presenta “Caravanas”, su nuevo disco

Chico Buarque está de regreso. El músico brasileño acaba de editar “Caravanas”, su primer álbum de estudio en seis años.

Para realizar este disco, Buarque trabajó en la composición de las canciones en forma diferente. En pleno proceso creativo, decidió no componer las canciones y grabarlas directamente, sino que fue trabajando en ellas una a una, y cuando las primeras siete ya estaban grabadas, añadió otras dos canciones nunca antes en un disco propio, y fue así que agregó Dueto, tema incluido en el disco Com açúcar, com afeto, de Nara León, en 1980 y A moça do sonho, compuesta junto a Edu Lobo para el disco Cambaio, de João Falcão, de 2001, y popularizada por Maria Bethânia.