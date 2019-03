Carlos Santana presenta su nuevo single

Carlos Santana publicó “Los Invisibles”, primer corte de “Africa Speaks”, nuevo trabajo discográfico del músico mexicano, que cuenta con la colaboración de la cantante española Buika. El álbum fue producido por el legendario productor Rick Rubin y saldrá a la venta el próximo 7 de junio.

From Team Santana: We invite you to check out “Los Invisibles,” from the upcoming Santana album, Africa Speaks, due out on Concord Records. Listen here as Santana’s otherworldly, wah-driven solos take flight around Buika’s heavenly... https://t.co/nvtsDSINLQ