Calum Scott editará una edición especial de su álbum debut “Only Human”

Calum Scott anunció que el próximo 30 de noviembre saldrá a la venta una edición deluxe de “Only Human”, su álbum debut. Es por eso que el cantante británico publicó en sus redes y en las plataformas digitales ”No Matter What”, single adelanto del nuevo disco.

Según contó Calum ”No Matter What” es, sin lugar a dudas, la canción más personal que he escrito. Es una canción nacida de la soledad, la aceptación y el desgarrador pero liberador relato de mi salida del clóset. Lo que me encanta es que no se limita a una historia de identidad sexual, sino a la relación entre padres e hijos y la aceptación en general. Esta canción no estuvo incluida en mi primer álbum porque simplemente no estaba listo en ese momento para dársela al mundo. La sentía demasiado personal para compartirla, pero como con todas mis composiciones, escribí esto desde el corazón para tratar de inspirar confianza y compasión en las personas y devolver un poco de amor al mundo”, agregó el cantante.

ONLY HUMAN (SPECIAL EDITION):

1. If Our Love Is Wrong

2. Give Me Something

3. Rhythm Inside

4. You Are The Reason

5. Come Back home

6. Stop Myself (Only Human)

7. Dancing On My Own

8. Only You

9. Won’t Let You Down

10. What I Miss Most

11. Hotel Room

12. Good To You

13. Not Dark Yet

14. Dancing On My Own (Tiesto Remix)

BONUS TRACKS

15. Need To Know

16. No Matter What

17. Sore Eyes

18. White Christmas (1 Mic 1 Take/Live From Abbey Road Studios)