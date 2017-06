Andrés Ciro reclama su tostadora

Andrés Ciro Martinez subió a su canal de youtube "(Give me Back my) Toaster", single adelanto de Naranja persa 2, disco que saldrá en los próximos meses.

"(Give me Back my) Toaster", es una zapada funk, en la que Ciro hace referencia al robo que sufrió en su casa en mayo pasado. Recordemos que, en aquella oportunidad, Ciro declaró a la prensa: "Se llevaron hasta la tostadora", y es por eso que, en tono humorístico, el ex líder de Los Piojos escribió: "Llevate los cubiertos, cafetera y los cafés/Pero no te atrevas/A ella no la toques nunca/Give me back my fucking toaster."

Te presentamos la letra de "(Give me Back my) Toaster"

Llevate la TV/Llevate el pantalón/Todo lo que ves/Llevate mi calzón/Llevate el auto azul/El traje gris/Dejame la guitarra/Y la armónica de Mick/Sabé que pueden matar/Y asesinar/Todo mi dinero me pueden robar/Llevate los cubiertos/Cafetera y los cafés/Pero no te atrevas/A ella no la toques nunca

Give me back my toaster/Give me back my fucking toaster/Give me back my toaster/Give me back my tostadora

Hay corrupcion/No hay educación/Hay corrupción/No hay alimentación/Seguridad/Te di la Navidad/Más vigilancia, más vigilancia/A los políticos más vigilancia/Si roban a destajo/No miran para abajo/Y después la gente/No tiene trabajo

Give me back my toaster/Give me back my fucking toaster/Give me back my toaster/Give me back my tostadora

La ley es tela de araña/Y en mi ignorancia lo explico/No la tema el hombre rico/No la tema el que mande/Pues la rompe el bicho grande/Y sólo enrieda a los chicos

Y a la vez es quién lo juzga

Give me back my toaster/Give me back my fucking toaster/Give me back my toaster/Give me back my tostadora